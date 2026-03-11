صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اراضی تنازع،بھتیجے کا ساتھیوں سے ملکر چچا، چچی ، کزن پر تشدد

  • ملتان
اراضی تنازع،بھتیجے کا ساتھیوں سے ملکر چچا، چچی ، کزن پر تشدد

ڈنڈوں سوٹوں سے حملہ، خاتون کو ٹانگوں سے پکڑ کر گھسیٹنے کا الزام، مقدمہ درج

 وہاڑی،گگومنڈی ( نمائندہ خصوصی ،نامہ نگار) نواحی گاؤں 287ای بی میں زمین کے تنازع پر نوجوان نے ساتھیوں کے ہمراہ اپنے چچا، چچی اور کزن پر تشدد کر ڈالا۔ خاتون کو ٹانگوں سے پکڑ کر گھسیٹنے کا بھی الزام سامنے آیا ہے ، پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔تفصیلات کے مطابق گاؤں کے رہائشی غلام عباس اپنی اہلیہ رمضانہ بی بی اور 17 سالہ بیٹی آمنہ بی بی کے ہمراہ کھیتوں میں چارہ کاٹ رہے تھے ۔ اسی دوران غلام عباس کا بھتیجا فریاد بھٹی اپنے ساتھیوں بشیر بھٹی، علی رضا بھٹی اور دیگر افراد کے ہمراہ وہاں پہنچ گیا۔الزام ہے کہ ملزمان نے آتے ہی ڈنڈوں اور سوٹوں سے حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں غلام عباس، اس کی اہلیہ رمضانہ بی بی اور بیٹی آمنہ بی بی زخمی ہو گئے ۔ متاثرہ خاتون رمضانہ بی بی کے مطابق فریاد بھٹی نے اسے ٹانگوں سے پکڑ کر گھسیٹا جس سے اس کے کپڑے پھٹ گئے اور وہ شدید ذلت کا شکار ہوئی۔اہل علاقہ کے مطابق دونوں فریقین کے درمیان زمین کا تنازع پہلے سے چل رہا تھا جس کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا۔ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔تھانہ گگومنڈی پولیس نے متاثرہ خاندان کی درخواست پر فریاد بھٹی اور اس کے ساتھیوں کے خلاف مقدمہ درج کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے جبکہ واقعہ کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

گیپکو ہزاروں ڈیڈڈیفالٹرز سے ایک ارب 60 کروڑ کے واجبات ریکور کرنے میں ناکام

علی پور چٹھہ: رکشوں کے ناجائز اڈے ٹریفک جام

یومِ شہادت حضرت علیؓ پر فول پروف سکیورٹی انتظامات

ماڈل ٹائون پو لیس نے ڈیلر پکڑ لیا ، 13کلو سے زائد منشیات برآ مد

نوشہرہ ورکاں:اسسٹنٹ کمشنر سعدیہ جمال کی زیر صدارت نمبردار کنونشن

غیر قانونی مقیم افغان باشندہ اور 5انسانی سمگلر گرفتار

آج کے کالمز

ایاز امیر
اور ہم نے نوبل امن انعام کیلئے نامزد کر دیا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہمارے بعد قیامت ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ظہور اخلاق: اک دور تھا عجب کہ مرے ساتھ تم بھی تھے… (2)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
مشرقِ وسطیٰ کشیدگی کے علاقائی اثرات
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
تیل کی آڑ میں مہنگائی کا وار
محمد حسن رضا
سلمان غنی
مفاہمت کی سیاست ممکن ہوسکے گی؟
سلمان غنی