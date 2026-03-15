مارکیٹوں، بازاروں کے صدور کو تجاوزات ختم کرنیکی ہدایت

  • ملتان
مارکیٹوں، بازاروں کے صدور کو تجاوزات ختم کرنیکی ہدایت

عدم تعاون پر سخت قانونی کارروائی کی جائیگی، سب ڈویژنل انفورسمنٹ آفیسر

ملتان (لیڈی رپورٹر) ڈپٹی کمشنر ملتان نعمان صدیق کی ہدایت پر سب ڈویژنل انفورسمنٹ آفیسر مبشر قیوم نے انفورسمنٹ آفیسر ملک آصف، انفورسمنٹ علی سجاول اور پیرا فورس ملتان سٹی کے ملازمین کے ہمراہ ملتان شہر کی مختلف مارکیٹوں کا دورہ کیا۔سب ڈویژنل انفورسمنٹ آفیسر مبشر قیوم اور ٹیم نے حیسن آگاہی بازار، گول و ممتاز آباد بازار، 30 فٹی و 40 فٹی سمیجہ آباد بازار اور 14 نمبر چونگی بازار سمیت دیگر اہم بازاروں کا وزٹ کیا۔ اس دوران دکانداروں اور بازاروں کے صدور کو تجاوزات ختم کرنے کی ہدایت دی گئی تاکہ شہریوں کے لیے آمدورفت آسان بنائی جا سکے ۔پیرا فورس ملتان سٹی نے واضح کیا کہ اگر کسی نے تجاوزات ختم کرنے میں تعاون نہ کیا تو سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ خاص طور پر 14 نمبر چونگی کپڑا مارکیٹ کی غیر قانونی پارکنگ کو فوراً ختم کر کے روڈ کی ٹریفک روانگی کو مؤثر بنایا گیا۔اس کارروائی کے بعد متعلقہ افراد اور شہریوں نے پیرا فورس ملتان سٹی کی خدمات کی تعریف کی اور ٹیم کا شکریہ ادا کیا۔ حکام کا کہنا تھا کہ یہ اقدامات عوامی سہولت اور ٹریفک کے بہتر انتظام کے لیے مستقل جاری رہیں گے تاکہ شہر کی مارکیٹیں نظم و ضبط کے ساتھ چل سکیں۔

 

مزید پڑہیئے

گوجرانوالہ

سیالکوٹ:ریسکیو 1122نے کنویں میں گرے شخص کو بحفاظت نکال لیا

ڈسکہ :وار داتوں میں شہری رقم ،زیورات ، فونز سے محروم

سمبڑیال:پٹرول پمپوں پر کم پیمانے ،شہریوں کا احتجاج

لالہ موسیٰ:ڈمپر کی ٹکر سے موٹرسائیکل سوار جاں بحق ،ایک شدیدزخمی

راہوالی:ڈاکو شہری سے موٹر سائیکل اور موبائل فون چھین کر فرار

نئے کرنسی نوٹوں کی مانگ بڑھ گئی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مفاہمت کا ہاتھ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ایران تاریخ رقم کر رہا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سیزر کو کس نے قتل کیا ؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
مشرقِ وسطیٰ کا آتش فشاں اور پاکستان کا سفارتی مشن
رشید صافی
محمد عبداللہ حمید گل
مشرقِ وسطیٰ‘ خطرناک سٹریٹجک دلدل
محمد عبداللہ حمید گل
نسیم احمد باجوہ
ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے… (2)
نسیم احمد باجوہ