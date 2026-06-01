صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میلسی ریلوے سٹیشن پر سہولتیں نایاب، مسافر وں کومشکلات

  • ملتان
میلسی ریلوے سٹیشن پر سہولتیں نایاب، مسافر وں کومشکلات

شدید گرمی کے باوجود ٹھنڈے پانی، بیٹھنے کیلئے سایہ دار انتظار گاہ کا انتظام نہیں مسافروں کی بڑھتی تعداد کے پیش نظر نئی ٹرین شروع ، سہولتیں دینے مطالبہ

میلسی (نامہ نگار)اخبار فروش یونین کے جنرل سیکرٹری اسدر خان شیروانی نے کہا ہے کہ ریلوے سٹیشن میلسی پر مسافروں کو بنیادی سہولیات کی عدم دستیابی کے باعث شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔ گرمی کی شدت کے باوجود پینے کے لیے ٹھنڈے پانی کا مناسب انتظام موجود نہیں جبکہ مسافروں کے بیٹھنے کے لیے سایہ دار جگہ بھی میسر نہیں۔صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ روزانہ بڑی تعداد میں مسافر ریلوے سٹیشن آتے ہیں لیکن شدید گرمی میں انہیں بنیادی سہولیات سے محروم رہنا پڑتا ہے ۔ پینے کے پانی کی عدم دستیابی کے باعث مسافروں، بزرگوں، خواتین اور بچوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

اسدر خان شیروانی نے کہا کہ اس وقت میلسی کے شہریوں کے لیے صرف فرید ایکسپریس کی آمد و رفت ہے ، جو علاقے کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ناکافی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسافروں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر مزید ٹرین سروسز کی ضرورت ہے ۔انہوں نے وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی سے مطالبہ کیا کہ پاکپتن۔سمہ سٹہ سیکشن پر مسافروں کی سہولت کے لیے تیز رفتار ’’بابا بھلے شاہ ایکسپریس‘‘چلائی جائے ۔ ان کا کہنا تھا کہ نئی ٹرین کے اجراء سے نہ صرف عوام کو سفری سہولت میسر آئے گی بلکہ ریلوے کی آمدن میں بھی اضافہ ہوگا۔ انہوں نے ریلوے حکام سے سٹیشن پر بنیادی سہولیات کی فراہمی کا بھی مطالبہ کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

مہنگائی کا طوفان ، شہر یوں کی مشکلات میں اضافہ

لوڈر رکشے منی ٹرکوں میں تبدیل ، اوور لوڈنگ معمول ، حادثات میں اضافہ

ڈپٹی کمشنر نوید احمد کا چلڈرن ہسپتال کا اچانک دورہ

سیالکوٹ:ڈپٹی کمشنر کا بیوٹیفکیشن اور ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ

حافظ آباد:ریونیو مسائل کے حل کیلئے ڈپٹی کمشنر کی کھلی کچہری

پی ٹی آ ئی بلدیاتی الیکشن اکثریت سے جیتے گی :عمر ڈار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جدید انسان کا تہذیبی المیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
لاہور اور تاریخی شناخت
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
بجٹ 2026-27ء اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
کنور دلشاد
28ویں ترمیم کی بازگشت
کنور دلشاد
سعود عثمانی
ان کو دیکھیں کہ ان سے بات کریں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
تقویٰ کی اہمیت اور ثمرات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر