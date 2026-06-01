صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رکن اسمبلی کا فریضہ قانونی سازی میں اعانت،اقبال سراج

  • ملتان
رکن اسمبلی کا فریضہ قانونی سازی میں اعانت،اقبال سراج

افراد معاشرہ مل کر محنت کریں تو ملک جلد ترقی یافتہ بن سکتا ہے ،گفتگو

ملتان (لیڈی رپورٹر)ایم پی اے رانا اقبال سراج کے چین کے دوسرے کامیاب دورے کے بعد وطن واپسی پر ممبر مینجمنٹ کمیٹی رانا محسن غفار نے بستی ڈیرہ محمدی کے دوستوں کے ہمراہ ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ اس موقع پر عیدالاضحیٰ کی مبارکباد دی گئی اور چین کے کامیاب دورے پر رانا اقبال سراج کو گلدستہ پیش کیا گیا۔اس موقع پر رانا اقبال سراج نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کامیاب دورے پر انہیں بے حد خوشی اور فخر ہے کہ انہیں ملتان کی نمائندگی کا موقع ملا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی خواہش ہے کہ ملتان اور اپنی برادری کا نام قومی و بین الاقوامی سطح پر مزید روشن کریں۔انہوں نے کہا کہ ایک رکن اسمبلی کی ذمہ داری قانون سازی اور ملک کی ترقی کے لئے مؤثر کردار ادا کرنا ہے۔

اگر ہم سب مل کر پاکستان کی ترقی کے لئے کام کریں تو وہ دن دور نہیں جب ملک ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اب گلی، نالی کی سیاست سے آگے بڑھ کر قومی ترقی اور عوامی فلاح کی سیاست کو فروغ دینا ہوگا۔ملاقات کے دوران راؤ محمد دلدار، رانا فوجی قدیر احمد، رانا واجد علی، راؤ شکیل ، رانا محمد علی، راؤ محمد توفیق، رانا اختر علی، رانا محمد ناصر، رانا محمد شفیق، رانا دانش ناصر، رانا نعمان غفار اور راؤ زاہد بھی موجود تھے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جدید انسان کا تہذیبی المیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
لاہور اور تاریخی شناخت
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
بجٹ 2026-27ء اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
کنور دلشاد
28ویں ترمیم کی بازگشت
کنور دلشاد
سعود عثمانی
ان کو دیکھیں کہ ان سے بات کریں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
تقویٰ کی اہمیت اور ثمرات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر