صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جہانیا ں سے لاپتہ تین بچے لاہور سے بازیاب، ورثاء کے حوالے

  • ملتان
جہانیا ں سے لاپتہ تین بچے لاہور سے بازیاب، ورثاء کے حوالے

جہانیاں (نامہ نگار،نمائندہ دنیا) نواحی علاقہ چک نمبر 123 دس آر سے لاپتہ ہونے والے تین نوعمر بچے لاہور سے بازیاب کر لیے گئے ۔۔۔۔

 پولیس کے مطابق بچے سیر و تفریح کی غرض سے لاہور چلے گئے تھے ۔تفصیلات کے مطابق چک 123 دس آر جدید سے یکم جون کو تین نوعمر بچے عاصم، عبداللہ اور حسن جن کی عمریں 12 سے 15 سال کے درمیان ہیں گھر سے لاپتہ ہو گئے تھے ۔ تھانہ ٹھٹھہ صادق آباد میں گمشدگی کا مقدمہ درج کیا گیا تھا۔بعد ازاں پولیس تھانہ جہانیاں کی خصوصی ٹیم نے بچوں کا سراغ لگایا اور انہیں لاہور سے بحفاظت برآمد کر لی۔تینوں بچے بغیر اطلاع کے سیر کی غرض سے لاہور گئے تھے ۔ بچوں کو ورثاء کے حوالے کر دیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ماس ٹرانزٹ منصوبہ مقررہ ٹائم میں مکمل کیا جائے : کمشنر

ڈپٹی کمشنر کاگوجرنوالہ میں صفائی ،سہولیات فراہمی کاجائزہ

محرم صبر، قربانی،حق پر ڈٹ جانے کا درس دیتا : انتخاب نوری

حلال رزق کمانیوالے کا چہرہ قیامت کوچمکتا ہو گا:پیر اجمل رضا

ماہانہ اجرت 40 ہزا ر پر عملدرآمد کروایا جائے : سہیل بٹ

آسٹریلوی ہائی کمشنر کا دورہ سیالکوٹ ایئرپورٹ اعزاز:حسن بھٹی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم اپنے آپ کو کھا رہے ہیں
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
فقیر تو بہرحال صدا لگائے گا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مذہب، ادب اور سوشل میڈیا
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
کھالیں
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
تُو ساتھ ہو اور دور کا درپیش سفر ہو
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
پیکرِ حیا وسخا
مفتی منیب الرحمٰن