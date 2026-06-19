صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قومی شاہراہوں پر ہنگامی سروسز فراہم کی جائیں،رانا اصغر

  • ملتان
قومی شاہراہوں پر ہنگامی سروسز فراہم کی جائیں،رانا اصغر

حادثات میں قیمتی جانیں بچانے کیلئے ہر 40کلومیٹر پرسروس ایریا ضروری

ملتان (لیڈی رپورٹر) آل پاکستان بس اونرز پبلک ٹرانسپورٹس فیڈریشن ایسوسی ایشن جنوبی پنجاب کا اجلاس صدر رانا محمد اصغر کی زیر صدارت منعقد ہوا جس میں قومی شاہراہوں پر مسافروں کو بہتر حفاظتی سہولیات فراہم کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے رانا محمد اصغر نے کہا کہ قومی شاہراہوں اور موٹرویز پر گاڑیوں کے حادثات یا آگ لگنے کی صورت میں فوری امداد کیلئے ہر 30 سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر سروس ایریاز قائم کئے جائیں جہاں ایمبولنس، فائر بریگیڈ اور دیگر ہنگامی سہولیات دستیاب ہوں۔

انہوں نے کہا کہ حکومت صرف ریونیو اکٹھا کرنے کے بجائے موٹرویز پر عوام کو بہتر سہولیات فراہم کرے ۔ ٹرانسپورٹرز کو بھی ہدایت کی گئی کہ شمالی علاقہ جات میں گاڑیاں بھیجنے سے پہلے ڈرائیورز کے آرام اور نیند کو یقینی بنایا جائے تاکہ حادثات سے بچا جا سکے ۔ رانا محمد اصغر نے وزیراعلیٰ پنجاب ، وفاقی وزیر مواصلات ، آئی جی موٹروے اور سیکرٹری ٹرانسپورٹ سے مطالبہ کیا کہ قومی شاہراہوں پر فوری سروس ایریاز قائم کئے جائیں تاکہ مسافروں کا محفوظ سفر یقینی بنایا جا سکے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

گیپکو: نئے ڈیزائن کے بل ارسال، ٹیکسزکو چھپانے پر احتجاج

ترقیاتی کاموں میں اعلیٰ معیار‘شفافیت کو یقینی بنایا جائے :کمشنر

پرتگال کا دورہ برآمدات کیلئے گیم چینجر ثابت ہو سکتا:علی ہمایوں

شادی شدہ شخص نے گھریلو ناچاقی پر پھندا لیکر خودکشی کر لی

شہری نقدی، موبائل فونز موٹر سائیکل ودیگر سامان سے محروم

سمر کیمپ جانے والی لڑکی اغوا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
سمارٹ فون سے سوشل میڈیا ٹیکس تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
چھتر پارک اور جامعات کا مستقبل
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
آزاد کشمیر اور آرٹیکل 257
کنور دلشاد
اسد طاہر جپہ
شریکا اک زہر قاتل
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کنٹینر کے اوپر یا اندر
آصف عفان
امیر حمزہ
دو پھول اور گلشن
امیر حمزہ