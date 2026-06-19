صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سکول بیسڈ اسسمنٹ : 3 لاکھ طلبہ کا ریکارڈ غائب

  • ملتان
سکول بیسڈ اسسمنٹ : 3 لاکھ طلبہ کا ریکارڈ غائب

اسسمنٹ نتائج اپ لوڈ نہ ہونے پر محکمہ تعلیم کے ہنگامی اقدامات کا حکم

ملتان (خصوصی رپورٹر)سکول ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ پنجاب نے انکشاف کیا ہے کہ پنجاب بھر میں سکول بیسڈ اسسمنٹ کے تقریباً 3 لاکھ طلبہ کا ریکارڈ تاحال سسٹم میں موجود نہیں، جس پر ہنگامی اقدامات کا حکم دے دیا گیا۔محکمہ تعلیم کے مطابق متعدد سکول سربراہان کی جانب سے طلبہ کے نتائج اور متعلقہ ڈیٹا بروقت اپ لوڈ نہ کرنے کے باعث یہ صورتحال پیدا ہوئی۔ اس حوالے سے چیف ایگزیکٹو افسر ایجوکیشن اور ضلعی فوکل پرسنز کو فوری مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے۔

حکام نے ہدایت کی ہے کہ تمام اضلاع کے سکول سربراہان سے فوری رابطہ کر کے زیر التوا اسسمنٹ ڈیٹا جلد مکمل کرایا جائے تاکہ طلبہ کے نتائج کی درست اور مکمل رپورٹنگ ممکن ہو سکے ۔محکمہ کے مطابق نامکمل ریکارڈ نہ صرف طلبہ کی تعلیمی کارکردگی کے تجزیے میں رکاوٹ بن رہا ہے بلکہ آئندہ تعلیمی منصوبہ بندی اور پالیسی سازی بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ افسران کو ضلعی سطح پر مسلسل نگرانی، سکولوں کو درپیش تکنیکی مسائل کے حل اور گمشدہ ڈیٹا کی بروقت تکمیل یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے ۔ محکمہ تعلیم نے اس معاملے کو اعلیٰ ترجیح قرار دیتے ہوئے فوری کارروائی پر زور دیا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

داتا دربار ہسپتال میں ووکیشنل ٹریننگ سکول کا افتتاح

گورنر کی تعزیت کیلئے میاں مقصود کے گھرآمد

بنگلہ دیش اسلامی چھاترو شبر کے ناظمِ اعلیٰ نورالاسلام کی مرکز جمعیت آمد

ایل ڈی اے ایونیو ون توسیع سے متعلق معاملات پھر تعطل کا شکار

یوسی پی فیکلٹی کے زیر اہتمام تیسرے میڈیا سمپوزیم کا انعقاد

چکن 16 روپے کلو مہنگا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
سمارٹ فون سے سوشل میڈیا ٹیکس تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
چھتر پارک اور جامعات کا مستقبل
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
آزاد کشمیر اور آرٹیکل 257
کنور دلشاد
اسد طاہر جپہ
شریکا اک زہر قاتل
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کنٹینر کے اوپر یا اندر
آصف عفان
امیر حمزہ
دو پھول اور گلشن
امیر حمزہ