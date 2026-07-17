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دہشت گردی کے خاتمے اور امن کیلئے مؤثر اقدامات ناگزیر :شیخ راشد اکرام

  • ملتان
دہشت گردی کے خاتمے اور امن کیلئے مؤثر اقدامات ناگزیر :شیخ راشد اکرام

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) پاکستان پیپلز پارٹی کے نظریاتی جیالے شیخ راشد اکرام نے آپریشن ’’شعبان‘‘ کی حمایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں امن و امان کے قیام، دہشت گردی کے خاتمے اور عوام کے جان و مال کے تحفظ کیلئے مؤثر اقدامات ضروری ہیں۔

پاکستان پیپلز پارٹی کے نظریاتی جیالے شیخ راشد اکرام نے آپریشن ’’شعبان‘‘ کی حمایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں امن و امان کے قیام، دہشت گردی کے خاتمے اور عوام کے جان و مال کے تحفظ کیلئے مؤثر اقدامات ضروری ہیں۔

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