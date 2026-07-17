دہشت گردی کے خاتمے اور امن کیلئے مؤثر اقدامات ناگزیر :شیخ راشد اکرام
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) پاکستان پیپلز پارٹی کے نظریاتی جیالے شیخ راشد اکرام نے آپریشن ’’شعبان‘‘ کی حمایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں امن و امان کے قیام، دہشت گردی کے خاتمے اور عوام کے جان و مال کے تحفظ کیلئے مؤثر اقدامات ضروری ہیں۔
پاکستان پیپلز پارٹی کے نظریاتی جیالے شیخ راشد اکرام نے آپریشن ’’شعبان‘‘ کی حمایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں امن و امان کے قیام، دہشت گردی کے خاتمے اور عوام کے جان و مال کے تحفظ کیلئے مؤثر اقدامات ضروری ہیں۔
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