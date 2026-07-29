5 میٹر منقطع، 60 کیسز کی چیکنگ
ملتان (خصوصی رپورٹر)سوئی گیس ٹاسک فورس کی کارروائی ،05 میٹر منقطع، 60 کیسز کی چیکنگ۔ دو میٹر الٹے لگے تھے کاٹ لئے گئے ،تین میٹر کمپریسر استعمال کرنے کے باعث قواعد کی خلاف ورزی کے مرتکب پائے گئے ۔|
سوئی گیس ٹاسک فورس کی کارروائی ،05 میٹر منقطع، 60 کیسز کی چیکنگ۔ دو میٹر الٹے لگے تھے کاٹ لئے گئے ،تین میٹر کمپریسر استعمال کرنے کے باعث قواعد کی خلاف ورزی کے مرتکب پائے گئے ۔|
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