صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خاتون سے مبینہ چھیڑ چھاڑ کرنے پرملزم گرفتار

  • ملتان
خاتون سے مبینہ چھیڑ چھاڑ کرنے پرملزم گرفتار

ملتان ( کرائم رپورٹر )سیتل ماڑی پولیس نے خاتون سے مبینہ چھیڑ چھاڑ کرنے کی اطلاع پر ملزم کو گرفتار کرکے کارروائی شروع کردی ۔

پولیس کو راج ہوم سٹریٹ سے روبینہ بی بی نے اطلاع دی کہ رضوان مجھے آئے روز گلی میں گزرتے ہوئے مبینہ چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے حراساں کرتا ہے ۔اطلاع پر پولیس موقع پر پہنچی اور خاتون کی نشاندہی پر ملزم کو رضوان کو گرفتار کرکے تفتیش شروع کردی ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

10کلو آٹے کا تھیلا1280روپے تک پہنچ گیا

پرائس کنٹرول کے اقدامات مزید مؤثر بنائے جائیں، ڈپٹی کمشنر

کمشنر کا دکانوں میں پانی داخل ہونے پر پر سخت برہمی کا اظہار

کدھی ڈھاک پتن کشتی رانی بوٹنگ کے ٹھیکے کی نیلامی کا عمل مکمل

ٹیچنگ ہسپتال سرگودھا میں آگاہی واک کا انعقاد

انصاف آپ کی دہلیز پر کے تحت یونین کونسل میں کھلی کچہری

آج کے کالمز

ایاز امیر
رُت بدلی تو دیکھیں گے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ڈپٹی کمشنر ہی آذربائیجان سے واپس لا دیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
جامعات میں ا ضافہ، سکولوں میں کمی
شاہد صدیقی
سلمان غنی
کشمیر پر بھارتی ہٹ دھرمی
سلمان غنی
محمد حسن رضا
انتخاب کا پہلا مرحلہ،نیا امتحان
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
غم سے نجات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر