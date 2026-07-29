صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بجلی کی طویل لوڈشیڈنگ، شہریوں کا شدید احتجاج

  • ملتان
بجلی کی طویل لوڈشیڈنگ، شہریوں کا شدید احتجاج

مرمت کے نام پر بجلی بندش 14 گھنٹے سے تجاوز، کارو بار شدیدمتاثر

سکندرآباد (نامہ نگار ) سکندرآباد اور بستی شاہ پور ابھا میں مینٹیننس کے نام پر بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈشیڈنگ کا دورانیہ 14 گھنٹے سے تجاوز کرگیا، جس سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔ طویل بندش کے باعث شدید گرمی میں بچوں اور بزرگوں کا برا حال ہے ، جبکہ کاروباری سرگرمیاں بھی بری طرح متاثر ہوئی ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ غیر اعلانیہ لوڈشیڈنگ کا سلسلہ کئی ماہ سے جاری ہے ، جس سے معمولات زندگی متاثر ہونے کے ساتھ کاشتکار بھی مشکلات کا شکار ہیں۔ سیاسی و سماجی رہنما ملک فاروق نے کہا کہ بجلی کی طویل بندش سے شہریوں میں شدید تشویش پائی جاتی ہے اور متعلقہ حکام کو فوری نوٹس لینا چاہیے ۔ انہوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ غیر اعلانیہ لوڈشیڈنگ کا سلسلہ فوری ختم کرکے بجلی کی بلاتعطل فراہمی یقینی بنائی جائے تاکہ شہریوں کو ریلیف مل سکے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سکولوں میں غیرنصابی سرگرمیاں لازمی قرار

نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے وفد نے واپڈا ہاؤس کا دورہ

وزیر مواصلات کا2اہم پلوں کے تعمیراتی منصوبوں کامعائنہ

چین کی حیرت انگیز ترقی کے پیچھے ان کی زراعت :خرم نواز گنڈاپور

مزید ظلم، مہنگائی اور معاشی استحصال برداشت نہیں :جماعت اسلامی

سٹے بازی کرنے والے 6ملزم دھرلئے گئے

آج کے کالمز

ایاز امیر
رُت بدلی تو دیکھیں گے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ڈپٹی کمشنر ہی آذربائیجان سے واپس لا دیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
جامعات میں ا ضافہ، سکولوں میں کمی
شاہد صدیقی
سلمان غنی
کشمیر پر بھارتی ہٹ دھرمی
سلمان غنی
محمد حسن رضا
انتخاب کا پہلا مرحلہ،نیا امتحان
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
غم سے نجات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر