صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خصوصی بچوں کی فلاح ، عالمی ماہرین کی خدمات لینے کا فیصلہ

  • ملتان
خصوصی بچوں کی فلاح ، عالمی ماہرین کی خدمات لینے کا فیصلہ

ملتان (خصوصی رپورٹر)محکمہ اسپیشل ایجوکیشن پنجاب نے خصوصی بچوں کی فلاح و بہبود، معیاری تعلیم کے فروغ اور

 جدید سہولیات کی فراہمی کے لئے بین الاقوامی ماہرین کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا ہے ۔ اس سلسلے میں پنجاب بھر میں خصوصی بچوں کی نشاندہی اور ان کا جامع ڈیٹا مرتب کرنے کے لئے ضلعی سطح پر رینڈم سروے کرایا جائے گا۔حکام کے مطابق اس اقدام کا مقصد خصوصی بچوں کا مستند ریکارڈ تیار کرنا، شفاف اعدادوشمار کی بنیاد پر مؤثر منصوبہ بندی کرنا اور تعلیمی سہولیات کو مزید بہتر بنانا ہے ۔ سماعت سے محروم بچوں کو معیاری ہیئرنگ ڈیوائسز کی فراہمی، جدید تدریسی سہولیات کے فروغ اور خصوصی تعلیمی نظام میں اصلاحات کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے ۔مزید برآں، آٹزم کی بروقت تشخیص اور خصوصی تعلیمی نظام کو عالمی معیار سے ہم آہنگ بنانے کے لئے عملی اقدامات پر بھی اتفاق کیا گیا ہے ۔ حکام کا کہنا ہے کہ ہر ضلع میں خصوصی بچوں کا جامع ریکارڈ مرتب کیا جائے گا۔، جبکہ شفافیت، مؤثر منصوبہ بندی اور درست اعدادوشمار کو تمام اقدامات میں اولین ترجیح دی جائے گی تاکہ خصوصی بچوں کی تعلیم، بحالی اور فلاح کے لئے بہتر اور پائیدار پالیسی مرتب کی جا سکے ۔

 

 

 

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

گندگی ،خراب سیوریج سسٹم : شہری مختلف امراض کا شکارہونے لگے

5 ڈسپنسریاں فعال اسپتالوں میں تبدیل کرنے کے منصوبے کا آغاز

خواجہ اجمیر نگری تا منگھوپیر ڈوئل کیرج وے کا افتتاح

سول اسپتال ، جدیدپیڈیاٹرک لیپروسکوپک ٹاور کا افتتاح

گورنر ہاؤس میں جشنِ آزادی کی 14 روزہ تقریبات کا آغاز

گرین کراچی شجرکاری مہم ماحولیاتی بہتری کی ضامن، منعم ظفر

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
محسن نقوی ’’زندہ باد‘‘
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اصل مفہوم سمجھنا کچھ زیادہ مشکل نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
نیا انقلاب پھر آن پہنچا
رؤف کلاسرا
رشید صافی
ازکارِ رفتہ انتظامی ڈھانچے سے نجات
رشید صافی
عمران یعقوب خان
سائبر کرائمز اور انسانی سمگلنگ
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
مشرقِ وسطیٰ بحران اور بڑھتی ہوئی تقسیم
محمد عبداللہ حمید گل