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آج کے اخبار کی شہ سرخیاں
قدرتی آفات کیساتھ خلائی ٹیکنالوجی سے نمٹنا ہوگا : یو این کانفرنس
بجلی کی قیمت کم کرکے 25سے 27روپے یونٹ تک لانا ہدف، چیئرمین نجکاری کمیشن
وفاق منصوبوں میں رکاوٹ یوٹیلیٹی تنصیبات فوری منتقل کرے ،شرجیل
حیدرآباد میں سڑ ک کے بیچ کھمبے چھوڑنا منصوبہ بندی :مراد علی شاہ
انتقامی سیاست ملک کے مفاد میں نہیں : خواجہ آصف
تجاوزات کیخلاف زیروٹالرنس پالیسی اپنائی جائیگی:طلال چودھری
تازہ ترین
افغان طالبان نے دہشتگردی کی حمایت بند نہ کی تو سنگین قیمت چکانا پڑے گی: ترجمان پاک فوج
کمیونسٹ پارٹی چائنہ کے وزیر تین روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے
ایران نے برطانوی بحریہ اور فضائیہ کو دہشت گرد تنظیمیں قرار دے دیا
نئی جنگ ہوئی تو تنازع مغربی ایشیا تک محدود نہیں رہے گا، ایرانی فوج کی وارننگ
ایران کی ایک یا دو جوہری تنصیبات پر کارروائی کرنا باقی ہے: ٹرمپ
آج کے کالمز
مولانا… اقتدار کے بغیر
مجیب الرحمٰن شامی
سافٹ ویئر کا اپڈیٹ ہونا
ایاز امیر
جنرل کاکڑ نے عزت کیسے کمائی
رؤف کلاسرا
مفاہمت اور پارلیمانی سیاست
رشید صافی
اسرائیلی الیکشن‘ کچھ بھی تبدیل نہیں ہو گا!
عمران یعقوب خان
گڈ گورننس اور غذائی تحفظ کا مستقبل
محمد عبداللہ حمید گل
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