صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مسیحی عبادت گاہوں پر فول پروٖ سکیورٹی انتظامات

  • ملتان
مسیحی عبادت گاہوں پر فول پروٖ سکیورٹی انتظامات

رحیم یارخان(ڈسٹرکٹ رپورٹر)ضلع بھر میں واقع گرجا گھروں اور مسیحی برادری کی عبادت گاہوں پر پولیس کی جانب سے انتہائی کڑے اور فول پروف سکیورٹی انتظامات کیے گئے ۔

 سکیورٹی کے بہترین اقدامات کے باعث مسیحی برادری نے انتہائی پرامن، خوشگوار اور پرسکون ماحول میں اپنی مذہبی عبادات سرانجام دیں۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عرفان علی سموں کی خصوصی ہدایت پر ضلع بھر کے تمام اہم اور حساس چرچز پر اعلیٰ سطح کا سکیورٹی پلان تشکیل دیا گیا تھا۔ اس موقع پر پولیس کے چاق و چوبند دستے عبادت گاہوں کے گرد و نواح اور مرکزی راستوں پر تعینات رہے ۔ چرچز میں داخل ہونے والے تمام افراد کی واک تھرو گیٹس اور میٹل ڈیٹیکٹرز کے ذریعے مکمل تلاشی لی گئی جبکہ پولیس پیٹرولنگ ٹیموں نے اپنے اپنے علاقوں میں گشت کو بھی مؤثر بنایا۔ تاکہ کسی قسم کا کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما نہ ہونے پائے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

کشمیر چوک انڈر پاس منصوبہ،22روز میں 85فیصد کام مکمل

پولیس افسران کا گرجا گھروں کا دورہ،سکیورٹی انتظامات کا جائزہ

تمام سیاسی قیادت کو محبت کا پیغام دینا چاہیے ،راجہ پر ویز اشرف

ڈی ایچ کیو ہسپتال جہلم میں میت منتقلی سروس کا افتتاح

پاک چین ہسپتال،عوام کو سہولیات ملیں گی، نیلسن عظیم

ڈپٹی کمشنر مری کی کھلی کچہری آج ہوگی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
یہی زندگی ہے
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
گدھے سے کاکروچوں تک
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
ٹیکس اہداف، نیا بینکنگ نظام اور معیشت
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
دہلی کا حوضِ خاص اور لاہور سے محبت
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
پہاڑی چوٹی اورکانچ کا چبوترہ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شکرگزاری
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر