نشتر ہسپتال میں زیر علاج سزائے موت کا قیدی چل بسا
ملتان ( کرائم رپورٹر )نشتر ہسپتال میں زیر علاج سزائے موت کا قیدی دم توڑ گیا ۔
اشرف کی سنٹرل جیل میں اچانک طبیعت خراب ہوگئی تھی جسے علاج معالجہ کے لئے نشتر ہسپتال داخل کرایا گیا تھا ۔ قیدی کا بڑی آنت کا آپریشن ہوا تھا اور وارڈ نمبر 5 میں زیر علاج تھا جو دوران علاج چل بسا ۔پولیس نے مذکورہ قیدی کی لاش قبضے میں لیکر پوسٹ مارٹم کے بعد ورثا کے حوالے کردی ۔
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