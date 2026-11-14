اردل روم کا انعقاد
ملتان (کرائم رپورٹر )سی پی او ملتان اخترفاروق کی جانب سے اردل روم کا انعقاد کیا گیا، اس دوران پولیس ملازمین نے اپنی محکمانہ سزاؤں میں نرمی اور فیصلوں پر نظرثانی کے حوالے سے درخواستیں پیش کیں، سی پی او نے موقف سن کرفیصلے صادر کئے ۔
سی پی او ملتان اخترفاروق کی جانب سے اردل روم کا انعقاد کیا گیا، اس دوران پولیس ملازمین نے اپنی محکمانہ سزاؤں میں نرمی اور فیصلوں پر نظرثانی کے حوالے سے درخواستیں پیش کیں، سی پی او نے موقف سن کرفیصلے صادر کئے ۔
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