صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میپکو میلسی کے دو ملازمین مبینہ بے ضابطگیوں پر معطل

  • ملتان
میپکو میلسی کے دو ملازمین مبینہ بے ضابطگیوں پر معطل

میلسی (نامہ نگار )ایکسین میپکو ڈویژن میلسی انجینئر اللہ ورایو نے مبینہ بے ضابطگیوں کے الزام میں میٹر انسپکٹر محمد رفیق اور میٹر ریڈر خالد شریف کو فوری طور پر معطل کر دیا ہے ۔ ۔۔۔

دونوں ملازمین کو میپکو سیکنڈ سب ڈویژن میلسی سے معطل کیا گیا ہے ۔معطلی کے دوران انہیں قواعد کے مطابق گزارہ الاؤنس (سبسسٹنس گرانٹ) دیا جائے گا۔ انہیں مزید احکامات تک روزانہ حاضری لگانے کے لیے میپکو سرکل آفس وہاڑی میں حاضر ہونے کی ہدایت کی گئی ہے ۔دوسری جانب لائن سپرنٹنڈنٹ نعیم ناصر خان کو ٹی اے کے عہدے سے ہٹا کر واپس میپکو سیکنڈ سب ڈویژن میلسی میں تعینات کر دیا گیا ہے ، جبکہ ان کی جگہ لائن سپرنٹنڈنٹ مہر خلیل احمد کو ذمہ داریاں سونپ دی گئی ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

واسا لاہور: سمارٹ واٹر میٹرنگ کے جدید نظام کا آغاز

رئیل سٹیٹ : نئے منصوبے سول سٹی کی گرینڈ لانچنگ تقریب

سکولوں کی حدود میں کوڑا کرکٹ اور دیگر اشیا جلانے پر مکمل پابندی

ریلوے انجن میں خواجہ سرا، جعلی ویڈیو کادعویٰ غلط ثابت

نمبر پلیٹس میں ردوبدل کرنیوالوں کیخلاف کریک ڈاؤن کافیصلہ

بچی کو ورغلا کر بلیک میل کرنے والا ملزم گرفتار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
حلوہ، میٹھے کے بغیر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
مالِ مسروقہ اور دل سے اٹھتی ہوک
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سیاست کو ری سیٹ کرنے کی خواہش
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
اب درندوں سے نہ حیوانوں سے ڈر لگتا ہے
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
ذیابیطس کا پھیلتا مرض
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
امتِ وسَط کی وحدت: شرعی مسلَّمات سے میثاقِ وحدت تک (4)
مفتی منیب الرحمٰن