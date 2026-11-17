وجھیانوالہ : ہوٹلوں میں صفائی کی ناقص صورتحال، شہری پریشان
گندگی اور آوارہ کتوں کی موجودگی سے شہریوں کی صحت خطرے میں، فوڈ اتھارٹی خاموش
وجھیانوالہ (نامہ نگار ) وجھیانوالہ کے مختلف ہوٹلوں میں صفائی کے ناقص انتظامات اور آوارہ کتوں کی موجودگی نے شہریوں کی صحت داؤ پر لگا دی ہے ۔ ہوٹلوں کے اطراف گندگی اور صفائی کی ابتر صورتحال کے باعث شہریوں کو شدید تشویش کا سامنا ہے ، جبکہ متعلقہ محکمہ مبینہ طور پر خاموش تماشائی بنا ہوا ہے ۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام اور پنجاب فوڈ اتھارٹی سے مطالبہ کیا ہے کہ صورتحال کا فوری نوٹس لیا جائے ، ہوٹلوں کی باقاعدہ چیکنگ کی جائے اور صفائی کے مقررہ معیار پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے تاکہ شہریوں کو صاف ستھرا اور صحت مند ماحول فراہم کیا جا سکے ۔
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