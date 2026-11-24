4 بچے حفاظتی تحویل میں لے لئے
ملتان(لیڈی رپورٹر)چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے بھیک مانگتے 4 بچے 12 سالہ شہباز ولد صدیق، 10 سالہ عیسٰی ولد آصف، 11 سالہ سیف اللہ ولد عبدالستار، 9 سالہ امانت علی نکو ولد دلاور کو حفاظتی تحویل میں لے لیا۔ورثاء کی تلاش جاری ہے ۔
چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے بھیک مانگتے 4 بچے 12 سالہ شہباز ولد صدیق، 10 سالہ عیسٰی ولد آصف، 11 سالہ سیف اللہ ولد عبدالستار، 9 سالہ امانت علی نکو ولد دلاور کو حفاظتی تحویل میں لے لیا۔ورثاء کی تلاش جاری ہے ۔
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