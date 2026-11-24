بجلی کی بندش کا شیڈول جاری
ملتان(خصوصی رپورٹر)میپکوریجن میں ضروری مرمت کے باعث کل مختلف اوقات میں بجلی بند رہے گی۔ ملتان سرکل کے 11KV پیراں غائب،لوٹھڑ اورجہانگیر آباد فیڈرز سے آٹھ بجے صبح سے چار بجے سہ پہر تک بجلی بند کی جائے گی۔
میپکوریجن میں ضروری مرمت کے باعث کل مختلف اوقات میں بجلی بند رہے گی۔ ملتان سرکل کے 11KV پیراں غائب،لوٹھڑ اورجہانگیر آباد فیڈرز سے آٹھ بجے صبح سے چار بجے سہ پہر تک بجلی بند کی جائے گی۔
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