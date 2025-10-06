صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی ایچ اے کی کمشنر کی وساطت سے 50کروڑ دینے کی استدعا

  • سرگودھا
پی ایچ اے کی کمشنر کی وساطت سے 50کروڑ دینے کی استدعا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) شدید مالی بحران کا شکار پی ایچ اے سرگودھا نے کمشنر سرگودھا کی وساطت سے حکومت پنجاب سے ایک مرتبہ پھر پچاس کروڑ کی خصوصی گرانٹ جاری کرنے کی تحریری استدعا کر دی ہے۔۔۔

 ذرائع کے مطابق پی ایچ اے کے آمدن ذرائع کم ہونے کی وجہ سے ایجنسی کی کارکردگی متاثر ہورہی ہے ملازمین کو بروقت تنخواہوں اور پٹرول دیگر اخراجات کی ادائیگی میں تاخیر سے دشواری میں اضافہ ہورہا ہے قبل ازیں بھی ایجنسی نے خصوصی گرانٹ جاری کرنے کی استدعا کی تھی جو حکومت نے مسترد کر دی تھی جس پر ایک مرتبہ پھر ایجنسی نے کمشنر کی وساطت سے حکومت کو مراسلہ جاری کرادیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

انتظامیہ قیمتیں کنٹرول کرنے میں ناکام ٹماٹر 150 کے بجائے 400 روپے کلو تک فروخت

یوسی کوٹ شیرا کا علاقہ مغل چک کچرا کنڈی میں تبدیل

سیٹلائٹ ٹاؤن جی ٹی روڈ پر50 سے زائد تجاوزات مسمار

راہوالی :شوگر ملز چوک سے پلی سٹاپ تک کھلے مین ہولز

قلعہ دیدار سنگھ کے گلہ آرائناں والا میں ماڈل بازار قائم

تاجروں کے کاروبار کے حوالے سے موجودہ پالیسیوں پر تحفظات

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پنجاب کی بات
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اجنبی کا پاکستان
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قیدی نمبر 804 کی دوسری سالگرہ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
معدنیات‘ ملٹی نیشنل کمپنیاں اور انرجی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دن بدلتی رات
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
موت کے بعد
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر