صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غزہ ملت اسلا میہ کی امتحان گاہ صرف فلسطینی اور یمنی مسلمان سرخرو ہوئے ، سید جواد نقوی

  • سرگودھا
غزہ ملت اسلا میہ کی امتحان گاہ صرف فلسطینی اور یمنی مسلمان سرخرو ہوئے ، سید جواد نقوی

خوشاب(نمائندہ دُنیا)تحریک بیداری امت کے سربراہ علامہ سید جواد نقوی نے کہا ہے کہ اسرائیلی بربریت کا نشانہ بننے ولی سر زمین غزہ در اصل ملت اسلا میہ کی ایک امتحان گاہ تھی اس امتحان میں صرف فلسطینی اور یمنی مسلمان سرخرو ہوئے ادریگر تمام مسلم ممالک ناکام ہو گئے۔۔۔

، مقامی ہوٹل میں\\\"غزہ کا میدان امت کا امتحان \\\" کے عنوان سے منعقدہ عظیم الشان وحدت ملت کانفرنس سے خطاب کے دوران کہا کہ ظلم کے مقابل عالم اسلام کی خاموشی دراصل اسرائیل کے لیے سب سے بڑا سہارا اور خونریزی کی حوصلہ افزائی کا ذریعہ ہے ، تقریب سے جماعت اسلامی ، جمعیت علمائے پاکستان ، اتحاد المدارس سمیت دیگر مذہمی جماعتوں کے مقامی قائدین نے بھی خطاب کیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

مرغی کے گوشت میں تول، انتظامیہ خاموش

ناجائز منافع خور کسی رعایت کے مستحق نہیں :عمر عباس میلہ

اراضی ریکارڈ سنٹرز میں شفافیت کیلئے اسسٹنٹ کمشنرز کو ہدایات

واسا شکایات کا ازالہ 24 گھنٹوں میں یقینی بنانے کی ہدایت

جھنگ: حکومتی پالیسیوں پر عملدرآمد یقینی بنانے کیلئے اجلاس

جڑانوالہ کی ترقی وخوشحالی کیلئے شیر کو ووٹ دیں :طلال چودھری

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
لندن سے نیویارک تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
نیویارک‘ نیویارک
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Welldone blue, yellow wins… (2)
بابر اعوان
آصف عفان
ہوش دلاؤ نوٹس
آصف عفان
جویریہ صدیق
ڈینگی پھر حملہ آور
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
سید الانبیاءﷺ اور عالمی امن
امیر حمزہ