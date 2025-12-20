صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فرانزک کیمسٹری پر قومی اور فائیٹو کیمیکلز وفنکشنل فوڈز پر بین الاقوامی سمپوزیم

  • سرگودھا
فرانزک کیمسٹری پر قومی اور فائیٹو کیمیکلز وفنکشنل فوڈز پر بین الاقوامی سمپوزیم

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) یونیورسٹی آف سرگودھا کے انسٹی ٹیوٹ آف کیمسٹری کے زیرِ اہتمام ریسرچ ایرینا 2025 کے تحت فرانزک کیمسٹری پر قومی سمپوزیم اور فائیٹو کیمیکلز وفنکشنل فوڈز پر بین الاقوامی سمپوزیم کا انعقاد کیا گیا۔۔۔

 جن میں طلبہ، اساتذہ اور ماہرین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔قومی سمپوزیم بعنوان ‘‘فرانزک کیمسٹری: تعلیمی تحقیق سے عملی اطلاق تک’’میں تقریباً 280 شرکاء نے شرکت کی، جن میں پی ایچ ڈی، ایم فل اور بی ایس طلبہ کے علاوہ مختلف شعبہ جات کے اساتذہ شامل تھے۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

صنعتی علاقوں کی بہتری کیلئے9ارب 28کروڑ منظور

عوام کو جان و مال کا تحفظ فراہم کرنا اولین ترجیح ہے ، کامران ٹیسوری

نئے انتظامی یونٹس کاقیام گورننس مسائل کا حل، فاروق ستار

سندھ جاب پورٹل پر ملازمتوں کے اشتہارات جلد جاری ہونگے،آصف حیدر شاہ

کسانوں کی خوشحالی کے بغیر زرعی ترقی ناممکن ،شاداب رضا

غیر قانونی تعمیرات، رہائشی علاقوں میں تجارتی سرگرمیوں کا نوٹس

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تین سماجی مغالطے
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک مسکراتا ہوا چہرہ جو اَب ہم میں نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مسلم ہیرو احمد الاحمد
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
نئے صوبوں کی تحریک‘ امید کی کرن …(2)
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
صوبہ پہلے یا پاکستان؟
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خصوصیات
مفتی منیب الرحمٰن