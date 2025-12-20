صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نماز جمعہ کے اجتماعات کیلئے سکیورٹی الرٹ رہی

  • سرگودھا
نماز جمعہ کے اجتماعات کیلئے سکیورٹی الرٹ رہی

مساجد و امام بارگاہوں پر اہلکار تعینات،ڈی پی او کی مختلف پوائنٹس کی چیکنگ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)نماز جمعہ کے اجتماعات کے لئے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سرگودھا محمد صہیب اشرف کی ہدایات پر ضلع بھر میں تمام مساجد و امام بارگاہوں پر سکیورٹی کے سخت اقدامات کیے گئے ،ایس ڈی پی اوز اور ایس ایچ اوز نے اپنے اپنے علاقوں میں سکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا اور تعینات اہلکاروں کو الرٹ رہنے کی ہدایات دیں ،اس موقع پر ڈی پی او نے مختلف پوائنٹس پر سکیورٹی چیکنگ کے دوران کہا کہ پولیس شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے شہریوں سے گزارش ہے کہ کسی بھی قسم کی مشتبہ سرگرمی کی فوری اطلاع سرگودھا پولیس یا متعلقہ تھانہ کو دیں ۔ 

 

