نامعلوم چور زمیندار کے ڈیرے سے چار لاکھ روپے کی گائے لے اڑے
سلانوالی (نمائندہ دنیا)سلانوالی کے نواحی علاقے میں نامعلوم چور زمیندار کے ڈیرے سے چار لاکھ روپے مالیت کی قیمتی گائے چوری کر کے فرار ہو گئے ۔
پولیس نے متاثرہ زمیندار کی درخواست پر نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے ۔چک نمبر 151 شمالی کے رہائشی زمیندار محمد منیر نے اپنے زرعی رقبے پر مویشیوں کے لیے ڈیرہ بنا رکھا ہے ۔ گزشتہ شب نامعلوم چور ڈیرے میں گھس کر قیمتی گائے چوری کر کے لے گئے ۔ واقعے کی اطلاع پر تھانہ شاہ نکڈر پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے ۔