صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محکمہ جنگلات کی مبینہ غفلت، لاکھوں روپے کے درخت چوری

  • سرگودھا
محکمہ جنگلات کی مبینہ غفلت، لاکھوں روپے کے درخت چوری

محکمہ جنگلات کی مبینہ غفلت، لاکھوں روپے کے درخت چوری بلاک نمبر 1 کی بیٹ نمبر 3 سے سفیدے کے سیکڑوں درخت کاٹ لئے گئے

میانوالی ، کندیاں (نامہ نگار، نمائندہ دنیا)کندیاں میں محکمہ جنگلات کی مبینہ نااہلی اور غفلت کے باعث جنگلات سے درختوں کی چوری کا سلسلہ رک نہ سکا۔ کندیاں ساؤتھ کے بلاک نمبر 1 کی بیٹ نمبر 3 سے نامعلوم چور لاکھوں روپے مالیت کے سینکڑوں سفیدے کے درخت کاٹ کر لے گئے ، تاہم محکمہ جنگلات کی جانب سے تاحال کوئی مؤثر کارروائی سامنے نہیں آ سکی۔شہریوں کا کہنا ہے کہ ایک جانب وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف جنگلات سے لکڑی کی چوری روکنے کیلئے سخت اور تاریخی قانون سازی کر رہی ہیں، تو دوسری جانب محکمہ جنگلات میانوالی کی کارکردگی سوالیہ نشان بنی ہوئی ہے ۔عوامی حلقوں نے اعلیٰ حکام سے واقعے کا فوری نوٹس لینے اور ذمہ دار اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

اسسٹنٹ کمشنر سمبڑیال کا تحصیل ہسپتال کا دورہ ، سہو لیات کا جائزہ

حافظ آباد :پونے 2 ارب سے سیوریج کے میگا پراجیکٹ کا آغاز

گجرات جمخانہ کلب میں سکواش کورٹ اور لائبریری کا افتتاح

وکلا کے حقوق کی پاسداری کیلئے ہر ممکن کوشش کرینگے :عصمت چودھری

گجرات:ایم ڈی واسا کا بو سیدہ سیور کی تبدیلی ،مرمت کاحکم

سیالکوٹ:مختلف علاقوں میں 5غیر قانونی ایل پی جی سٹیشن سیل

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پی آئی اے۔ جان بچی سو لاکھوں پائے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پریشر ککر کے سارے سوراخ بند نہ کریں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
امریکہ‘ وینزویلا اور مسلمان
خورشید ندیم
کنور دلشاد
بلدیاتی انتخابات کے التوا کا جواز؟
کنور دلشاد
عمران یعقوب خان
بھارتی انتہا پسندی کا ایک اور ثبوت
عمران یعقوب خان
مفتی منیب الرحمٰن
بگڑا ہوا عالمی توازن
مفتی منیب الرحمٰن