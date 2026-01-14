صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اے ڈی سی ہیڈ کوارٹر ماجد بن احمد کاگورنمنٹ ٹی بی ہسپتال کا دورہ

  • سرگودھا
اے ڈی سی ہیڈ کوارٹر ماجد بن احمد کاگورنمنٹ ٹی بی ہسپتال کا دورہ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹر ماجد بن احمد نے گورنمنٹ ٹی بی ہسپتال کا دورہ کیا۔

دورے کے دوران ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نے زیر علاج مریضوں کی عیادت کی اور ان سے علاج معالجے ، ادویات کی دستیابی اور دیگر فراہم کی جانے والی سہولیات کے بارے میں دریافت کیا۔مریضوں نے مجموعی طور پر سہولیات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نے ہسپتال انتظامیہ کو ہدایت کی کہ مریضوں کو بروقت اور معیاری طبی سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جائے اور ادویات کی دستیابی میں کسی قسم کی کمی نہ آنے دی جائے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سوا سال میں صرف 1فیصد رقبے پر شجر کاری: ماحولیاتی آلودگی کم کرنے کا منصوبہ ٹھپ

مختلف سوسائٹیوں میں ترقیاتی کام شروع کرنے کی ہدایت

رمضان میں عام صارفین کو ریلیف دیں گے :سلمیٰ بٹ

جرائم کنٹرول، ریلویز تنصیبات کی سکیورٹی کیلئے ایس پی ویڈیولنک کانفرنس

ٹولنٹن مارکیٹ کے تاجروں کا احتجاج

اندرون شہر 22ہزار چھتوں پر بسنت منانے کی تیاریاں

آج کے کالمز

ایاز امیر
چھوٹے دل اور ظرف کی کمی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ … (3)
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے… (9)
شاہد صدیقی
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری سر زمین
سعود عثمانی
محمد حسن رضا
خاموش طاقت
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مصائب کی حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر