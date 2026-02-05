صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تین بچوں کا قاتل اشتہاری باپ سیال شریف سے گرفتار

  • سرگودھا
تین بچوں کا قاتل اشتہاری باپ سیال شریف سے گرفتار

صاحبزادہ غیاث الدین تونسوی کی بیوی کو قتل کرنے کیلئے سسرال میں فائرنگاہلخانہ محفوظ رہے ، اقدام قتل ،چادر اور چاردیواری ایکٹ کے تحت مقدمہ درج

ساہی وال/سرگودہا (نمائندہ دنیا)تھانہ ترکھانوالہ پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے تین بچوں کے قاتل اشتہاری ملزم صاحبزادہ غیاث الدین تونسوی کو سیال شریف کے علاقہ سے گرفتار کر لیا ہے ۔ پولیس کے مطابق ملزم گزشتہ روز اپنی بیوی کو قتل کرنے کے ارادے سے سسرال پہنچا اور فائرنگ کر دی، تاہم خاتون اور گھر کے دیگر افراد معجزانہ طور پر محفوظ رہے ۔واقعہ کی اطلاع ملتے ہی پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا اور اس کے خلاف اقدام قتل اور چادر و چاردیواری ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے ۔ یاد رہے کہ ملزم صاحبزادہ غیاث الدین نے چند ماہ قبل تونسہ کے علاقہ میں اپنے تین معصوم بچوں کو زہر دے کر قتل کر دیا تھا، جس کے بعد سے وہ پولیس کو مطلوب تھا اور اس کی گرفتاری کے لیے مختلف مقامات پر چھاپے مارے جا رہے تھے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
خود نوشت یا ہماری تاریخ کا ایک معتبر ورق!!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
تعلیم بغیر تربیت بیکار ہے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
5فروری … یومِ احتساب
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پاکستان میں اب کوئی انکشاف انکشاف نہیں رہا!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
غبارِ درد میں بھی‘ گردِ ماہ و سال میں بھی
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
معاشی استحکام
مفتی منیب الرحمٰن