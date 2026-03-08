صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لٹکتے بجلی اور کیبل نیٹ ور ک کے تار اقدامات شروع

  • سرگودھا
لٹکتے بجلی اور کیبل نیٹ ور ک کے تار اقدامات شروع

لٹکتے بجلی اور کیبل نیٹ ور ک کے تار اقدامات شروع گنجان بازاروں اور آبادیوں میں تاروں کے بے ہنگم نظام سے مشکلات

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)روزنامہ دنیا کی نشاندہی پر اعلی انتظامیہ کا ایکشن ،شہر میں لٹکتی بجلی ار کیبل نیٹ ور ک کی تاروں کا سروے کے لئے اقدمات شروع کر دیئے گئے ذرائع کے مطابق شہر کے گنجان بازاروں اور آبادیوں میں تاروں کے بے ہنگم نظام کی وجہ سے شہریوں بے پناہ مسائل کا سامنا ہے ،اس حوالے سے روزنامہ دنیا میں رپورٹ شائع ہونے پر کمشنرحافظ شوکت علی نے فیسکو حکام کو شہر میں لٹکتی بجلی اور کیبل نیٹ ورک کی تاروں کا سروے کرنے کے احکامات جاری کر دیئے اور انہیں درست کرنے کے لیے عملی اقدامات کی ضرورت پر زور دیا ہے تاکہ شہریوں کو محفوظ اور بہتر ماحول فراہم کیا جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

جی ایچ کیو پاکستان کی نشانی، پوری دنیا کو للکار رہا ،حنیف عباسی

آئی جی اسلام آباد کا مختلف ڈیوٹی پوائنٹس کا دورہ،سکیورٹی کا جائزہ

اسلام آباد میں سکیورٹی سخت، شہریوں کو سہولیات دیں، ڈی آئی جی

کچہری چوک منصوبہ، پولیس افسروں کو تعریفی خطوط دیئے گئے

جڑواں شہروں میں سرچ آپریشنز، 32جرائم پیشہ افراد گرفتار

فوڈ اتھارٹی کی کارروائی،16ہزار لٹرمضر صحت مشروب تلف

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
آزمائش میں مبتلا
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ہمتِ مسلمہ کی کوئی حد نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
امریکہ کو کون روکے؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
دیوارِ کابل میں دراڑیں
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ہمارے گھوڑے کہاں کھو گئے؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت
محمد عبداللہ حمید گل