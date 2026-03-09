صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی سرگودھا کی تشکیلِ نو کا عمل مکمل

  • سرگودھا
ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی سرگودھا کی تشکیلِ نو کا عمل مکمل

ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی سرگودھا کی تشکیلِ نو کا عمل مکمل ضلعی افسران کو جلد از جلد کمیٹی کو فعال کر کے رپورٹ ارسال کرنے کی ہدایت

سرگودھا(سٹاف رپورٹر ) حکومت پنجاب کی جانب سے ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی سرگودھا کی تشکیلِ نو کا عمل مکمل کر لیا گیا، ذرائع کے مطابق حکومت پنجاب نے ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی سرگودھا کی تشکیل نو کا نوٹیفکیشن جاری کر دیانئی کمیٹی میں ڈپٹی کمشنر کو سیکرٹری اور ممبران میں اراکین قومی اسمبلی ملک مختار احمد بھرتھ،ڈاکٹر ذوالفقار علی بھٹی،خاتون ارم حامد حمید،سابق ایم این اے محسن شاہنواز رانجھا، اراکینِ صوبائی اسمبلی ملک صہیب احمد بھرتھ، منصور اعظم،میاں سلطان علی رانجھا،میاں اکرام الحق،صفدر حسین ساہی، رانا منور حسین غوث، تیمور علی خان، سردار محمد عاصم شیر میکن، سابق ایم پی اے ڈاکٹر لیاقت علی خان،سابق ایم پی اے عبدالرزاق ڈھلوں ، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر، سی ای او ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی، سی ای اوڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی،جبکہ سوئی گیس اور بجلی کے محکموں اور دیگر متعلقہ صوبائی و وفاقی اداروں کے ضلعی نمائندے شامل ہو نگے ، وزارت داخلہ کی جانب سے ضلعی افسران کو جلد از جلد کمیٹی کو فعال کر کے رپورٹ ارسال کرنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

نو فالٹ کمپنسیشن سسٹم کی منظوری :حادثے میں ورثا کو7لاکھ ملیں گے

خراب سڑکیں،سیوریج کا پانی اور پتھارا مافیا سے ٹریفک کا نظام درہم برہم،شہری پریشان

عظیم پورہ فلائی اوور سمیت 2ارب کے ترقیاتی منصوبوں کا آغاز

خواتین کا جمہوریت میں نمایاں کردار رہا، وزیراعلیٰ

جنگی صورتحال سے پورا خطہ متاثر ہو رہا ہے ،گورنرسندھ

الخدمت فاؤنڈیشن کے تحت 9ہزار راشن تقسیم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ہم اس بحران سے کیسے نکلیں؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بڑا جھوٹ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عالمی استعمار عمران خان سے خوفزدہ کیوں؟ …(2)
بابر اعوان
جاوید حفیظ
جنگ، سازشیں اور پاکستان
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
توانائی کی قیمتوں کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایران، کچھ تلخ حقائق
سعود عثمانی