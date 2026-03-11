صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سفیدہ کے قیمتی درختوں کی غیر قانونی کٹائی میں تیزی آ گئی

  • سرگودھا
سفیدہ کے قیمتی درختوں کی غیر قانونی کٹائی میں تیزی آ گئی

فاریسٹ انتظامیہ کی جانب سے مؤثر کارروائی دکھائی نہیں دے رہی

کندیاں(نمائندہ دنیا) کندیاں ساؤتھ اور نارتھ فاریسٹ سب ڈویژن میں سفیدہ کے قیمتی درختوں کی غیر قانونی کٹائی میں تیزی آ گئی ہے جس پر مقامی شہریوں میں شدید تشویش پائی جا رہی ہے مقامی ذرائع کے مطابق ٹمبر مافیا دن دیہاڑے سفیدہ کے درخت کاٹ کر لے جا رہے ہیں جبکہ متعلقہ فاریسٹ انتظامیہ کی جانب سے مؤثر کارروائی دکھائی نہیں دے رہی۔علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ محکمہ جنگلات کی کارروائیاں زیادہ تر خود رو جھاڑیوں تک محدود دکھائی دیتی ہیں جبکہ بڑے پیمانے پر ہونے والی درختوں کی کٹائی اور لکڑی کی غیر قانونی ترسیل پر کوئی واضح ایکشن نظر نہیں آ رہا۔شہریوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو مستقبل میں علاقہ سرسبز درختوں اور جنگلات سے محروم ہو سکتا ہے۔ انہوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ٹمبر مافیا کے خلاف فوری اور سخت کارروائی کی جائے اور قیمتی درختوں کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

کے ایچ خورشید عظیم رہنما، اصول پسند سیاستدان تھے ، فیصل راٹھور

معاشرے کی ترقی اور خوشحالی میں خواتین کا اہم کردار، شازیہ رضوان

کفایت شعاری،ایندھن بچت مہم پر عمل کیا جائے، آئی جی موٹر وے

راولپنڈی، پولیس ہیڈ کوارٹرز میں ورکشاپ، سکیورٹی سخت کرنیکی ہدایت

شہریوں کی جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح ، ایس ایس پی آپریشنز

یومِ حضرت علی، مجالس کے لیے جامع سکیورٹی پلان ترتیب

آج کے کالمز

ایاز امیر
اور ہم نے نوبل امن انعام کیلئے نامزد کر دیا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہمارے بعد قیامت ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ظہور اخلاق: اک دور تھا عجب کہ مرے ساتھ تم بھی تھے… (2)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
مشرقِ وسطیٰ کشیدگی کے علاقائی اثرات
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
تیل کی آڑ میں مہنگائی کا وار
محمد حسن رضا
سلمان غنی
مفاہمت کی سیاست ممکن ہوسکے گی؟
سلمان غنی