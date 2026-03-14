مساجد اور امام بارگاہوں میں محافل اذکار اور شبینہ کا انعقاد عروج پر 27 رمضان کی آمد کے پیش نظر محکمہ اوقاف کی مساجد کو خوبصورتی سے سجایا جا رہا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر ) رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کے دوران ضلع بھر کی مساجد اور امام بارگاہوں میں محافل اذکار اور شبینہ کا انعقاد عروج پر پہنچ گیا، جبکہ 27 رمضان المبارک کی آمد کے پیش نظر محکمہ اوقاف کی مساجد کو خوبصورتی سے سجایا جا رہا ہے ،جس میں ملک بھر سے نعت و ثناء خواں کو مدعو کیا گیا جن کی بھرپور تشہیر کا عمل بھی جاری ہے ،جبکہ ان محافل کے انعقاد کیلئے بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے پیش نظر بجلی کے متبادل نظام کے طور پر جنریٹرز کے انتظامات بھی کئے جا رہے ہیں اس کے علاوہ مساجد میں خصوصی عبادات کے لئے جہاں فرزندان اسلام کا رش غیر معمولی ہے وہاں ان کی مختلف کھانوں اور مشروبات سے تواضع کیلئے مخیر حضرات بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔