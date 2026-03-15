کمشنر نے ڈی ایچ کیو ہسپتال کا دورہ، طبی سہولیات کا جائزہ بلڈنگ کی مکمل مرمت اور رنگ و روغن کے لیے فوری تخمینہ تیار کر نے کا حکم

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)کمشنر سرگودھا ڈویژن حافظ شوکت علی نے ڈاکٹر فیصل مسعود ٹیچنگ ہسپتال (ڈی ایچ کیو) کا دورہ کیا۔ انہوں نے رحمت اللعالمین بلاک میں قائم شعبہ چشم اور بچوں کے ایمرجنسی وارڈ کا جائزہ لیا اور مریضوں کو فراہم کی جانے والی طبی سہولیات کے بارے میں آگاہی حاصل کی۔کمشنر نے ہسپتال کے مختلف شعبوں میں صفائی ستھرائی اور انتظامی امور کا بھی معائنہ کیا۔ انہوں نے ہدایت کی کہ ایکسین بلڈنگ کی مکمل مرمت اور رنگ و روغن کے لیے فوری طور پر تخمینہ تیار کیا جائے تاکہ اسے ترقیاتی اسکیم میں شامل کر کے کام جلد شروع کیا جا سکے ۔اس موقع پر میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر سہیل خواجہ نے کمشنر کو ہسپتال کے مختلف امور اور درپیش مسائل کے بارے میں بریفنگ دی۔کمشنر سرگودھا نے ہدایت کی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے وژن کے مطابق ہسپتال میں آنے والے مریضوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کی جائیں اور علاج معالجے کے معیار کو مزید بہتر بنایا جائے تاکہ عوام کو فوری ریلیف مل سکے ۔

 

مزید پڑہیئے

فیصل آباد

جرمانوں کی ا ڈیجیٹل وصولی، مینوئل چالان ختم کرنیکا فیصلہ

چنیوٹ : اسلاموفوبیا کے تدارک کے عالمی دن پر سیمینار

ڈپٹی کمشنر جھنگ کا رمضان بازار کا دورہ، نرخوں کی نگرانی پر زور

عید الفطر کے انتظامات مکمل، امن کمیٹی کا کردار قابل تحسین :ڈاکٹر نوید عاطف

شورکوٹ: اسسٹنٹ کمشنر نے بیوٹیفکیشن اور صفائی کا جائزہ لیا

پیرمحل: الخدمت فائونڈیشن کا آر او واٹر فلٹریشن پلانٹ نصب

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مفاہمت کا ہاتھ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ایران تاریخ رقم کر رہا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سیزر کو کس نے قتل کیا ؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
مشرقِ وسطیٰ کا آتش فشاں اور پاکستان کا سفارتی مشن
رشید صافی
محمد عبداللہ حمید گل
مشرقِ وسطیٰ‘ خطرناک سٹریٹجک دلدل
محمد عبداللہ حمید گل
نسیم احمد باجوہ
ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے… (2)
نسیم احمد باجوہ