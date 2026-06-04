صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غربت اور پسماندگی کو جڑوں سے اکھاڑنے کیلئے معاشی پالیسیوں میں ترمیم ضروری ،رضوان مختار رندھاوا

  • سرگودھا
غربت اور پسماندگی کو جڑوں سے اکھاڑنے کیلئے معاشی پالیسیوں میں ترمیم ضروری ،رضوان مختار رندھاوا

خوشاب(نمائندہ دنیا ) سابق مشیر وزیر اعلی پنجاب چوہدری رضوان مختار رندھاوا نے کہا ہے غربت اور پسماندگی کو جڑوں سے اکھاڑنے کیلئے معاشی پالیسیوں میں ترمیم ضروری ہے۔

 حکومت نئے مالی سال کے بجٹ میں جاگیرداروں اور وڈیروں کو نوازنے کی بجائے سرکاری و نیم سرکاری ملازمین اور پنشنروں کو ٹیکسوں کی لپیٹ میں لینے کی پالیسی ختم کر کے انہیں زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے پر توجہ دے ، اپنی رہائش گاہ چک47ایم بی میں میڈیا نمائندوں سے بات چیت کے دوران انہوں نے کہا کہ ایک جانب تو حکومتی سطح پر اقتصادی بحالی کے بلندو بانگ دعوے کئے جا رہے ہیں اور دوسری جانب تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس عائد کرنے ان پر مزید بوجھ ڈالا جا رہا ہے ۔انہوں نے کہا کہ ستم ظریفی یہ ہے کہ وزرا اور مشیروں اور پارلیمنٹیرینز کی تنخواہوں اور مراعات میں سو فیصد اضافہ کو قومی خزانے پر بوجھ تصور نہیں کیا جاتا لیکن چھوٹے تنخواہ داروں کی تنخواہوں میں اضافے کا ذکر ہو تا ہر تو حکمرانوں کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں جو کسی بھی حوالے سے قرین انصاف نہیں حکومت کو اس ناروا پالیسی پر نظر ثانی کرنا ہو گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ماس ٹرانزٹ منصوبہ مقررہ ٹائم میں مکمل کیا جائے : کمشنر

ڈپٹی کمشنر کاگوجرنوالہ میں صفائی ،سہولیات فراہمی کاجائزہ

محرم صبر، قربانی،حق پر ڈٹ جانے کا درس دیتا : انتخاب نوری

حلال رزق کمانیوالے کا چہرہ قیامت کوچمکتا ہو گا:پیر اجمل رضا

ماہانہ اجرت 40 ہزا ر پر عملدرآمد کروایا جائے : سہیل بٹ

آسٹریلوی ہائی کمشنر کا دورہ سیالکوٹ ایئرپورٹ اعزاز:حسن بھٹی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم اپنے آپ کو کھا رہے ہیں
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
فقیر تو بہرحال صدا لگائے گا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مذہب، ادب اور سوشل میڈیا
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
کھالیں
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
تُو ساتھ ہو اور دور کا درپیش سفر ہو
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
پیکرِ حیا وسخا
مفتی منیب الرحمٰن