صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مذہبی منافرت پھیلانے والے عناصر پر کڑی نظر رکھنی چاہیے ،ڈپٹی کمشنر میانوالی

  • سرگودھا
مذہبی منافرت پھیلانے والے عناصر پر کڑی نظر رکھنی چاہیے ،ڈپٹی کمشنر میانوالی

میانوالی (نامہ نگار)ڈپٹی کمشنر میانوالی اسد عباس مگسی کی ہدایت پراسسٹنٹ کمشنرپپلاں محمدظفراقبال کی زیر صدارت تحصیل امن کمیٹی کا اجلاس اسسٹنٹ کمشنر آفس پپلاں میں منعقد ہوا۔

اجلاس میں علماء کرام جلوسوں و مجالس کے منتظمین اور تحصیل امن کمیٹی کے ممبران کے علاؤہ ڈی ایس پی پپلاں حق نواز میکن ،ایس ایچ او صاحبانSDOواپڈا پپلاں،تحصیل منیجر ستھرا پنجاب ایجنسی پپلاں،میونسپل کمیٹی، سپیشل برانچ، ریسکیو 1122 کے متعلقہ افسران نے شرکت کی۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے ۔ انھوں نے کہا کہ ہمیں چاہیے مذہبی ہم آہنگی کو باہمی طور پر فروغ دیں۔ضلعی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے ہمیں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا ہے اور مذہبی منافرت پھیلانے والے عناصر پر کڑی نظر رکھنی چاہیے ۔ انھوں نے متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ جلوس و مجالس کے راستوں میں صفائی ستھرائی کے ا نتظامات کو یقینی بنایا جائے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ہسپتالوں میں ادویات کی دستیابی محکمہ صحت کیلئے بڑا چیلنج

جناح ہسپتال :ساہیوال کی مریضہ کو 15روز سے بیڈ نہ مل سکا

نادہندگان کے خلاف آپریش،208املاک سربمہر

گرمی بڑھتے ہی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، شہری پریشان

کرسچین طالبہ کی بازیابی، درخواست سماعت کیلئے مقرر کرنیکا حکم

83 فیصد فضائی آلودگی کی وجہ ٹرانسپورٹ قرار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قانون اور چہیتے Gogetter
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اٹھائیسویں ترمیم، بجٹ اور شاہ جی کی مسکراہٹ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آزاد جموں و کشمیر اور مہاجرین کی سیٹیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
روپے کی قدرمقرر کرنے کے نقصانات
شاہد کاردار
رشید صافی
بیساکھیوں کا مرہون منت مینڈیٹ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
بالآخر سٹوڈنٹ یونین کا الیکشن ہو گیا
حافظ محمد ادریس