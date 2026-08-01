صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر کا میانوالی شہر کا دورہ،جشنِ آزادی کی تقریبات کے سلسلہ میں میوزیکل نائٹ کے انتظامات کا جائزہ

  • سرگودھا
ڈپٹی کمشنر کا میانوالی شہر کا دورہ،جشنِ آزادی کی تقریبات کے سلسلہ میں میوزیکل نائٹ کے انتظامات کا جائزہ

میانوالی (نامہ نگار)ڈپٹی کمشنر شاہد عبا س کا ٹھیا کا میانوالی شہر کا دورہ۔تفصیلا ت کے مطابق ڈپٹی کمشنر نے میانوالی اسٹیڈیم کا دورہ کیا اور جشنِ آزادی کی تقریبات کے سلسلہ میں میوزیکل نائٹ کے انتظامات کا جائزہ لیا۔

انہوں نے سی او ایم سی اور ستھرا پنجاب حکا م کو ہدایت کی کہ ا سٹیڈیم میں جشنِ آزادی کی تقریبات کے تمام انتظامات کو بروقت مکمل کیا جائے ۔ انہوں نے ہدایت جاری کی کہ گراؤنڈ کے اندر صفائی جبکہ اسٹیڈیم کے باہر تما م جھاڑیوں کو ختم کر کے اطراف میں صفائی ستھرائی کو یقینی بنا یا جا ئے ۔بعدازاں ڈپٹی کمشنر نے شاہین ٹا ؤن کا دورہ کیا اور محکمہ آبپاشی کی جا نب سے ون آرکینال کی بھل صفائی کے کاموں کا جائزہ لیا۔انہوں نے ایکسئن ایریگیشن کو ہدایت کی کہ نہر کی مکمل طور پر بھل صفائی کو یقینی بنا یا جا ئے

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سکول ایجوکیشن : 6 روز میں 37 ہزار داخلوں کا ہدف

لڈن میں 22 کروڑ کے سیوریج منصوبوں پر کام جاری

خانیوال میں ترقیاتی منصوبے بروقت مکمل کرنے کا حکم

وہاڑی میں 28 کلومیٹر سڑکوں کی تعمیر مکمل، ثاقب خورشید

میپکو :کامیاب مالی سال،لائن لاسز کم،100فیصد ریکوری

میلسی میں بارش، عارضی طور پربجلی کی سپلائی معطل

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مسلم لبرلزم…مصطفی اکیول کا جواب
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
چھ سال پرانی ملاقات کی تازہ صورتحال …(2)
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
وفاق کے اتحادی کشمیر میں آمنے سامنے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
جین زی خاموش رہنے والی نہیں
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
قسطوں میں موت کیوں؟
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
امامِ اہلسنّت کا مثالی کارنامہ
مفتی منیب الرحمٰن