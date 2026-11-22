اداروں کو کارکردگی بہتر بنانے کی ہدایات جاری
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سرگودھا سمیت ریجن بھر میں پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے حکومتی شیڈول کے مطابق عملدرآمد کی صورتحال اور متعلقہ اداروں کو کارکردگی بہتر بنانے کی ہدایات جاری کر دی گئیں ۔
ذرائع کے مطابق رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی کے جاری کردہ شیڈول کے مطابق مختلف سرکاری املاک ،ریسٹ ہاؤسز،عمارتوں اور زمینوں کی نیلامیاں نہیں ہو سکیں ،یہی نہیں دوسری سہ ماہی کے مطابق بھی سرگودھا ریجن میں پرائیویٹائزیشن بورڈ کے احکامات پرعملدرآمدکی صورتحال سست روی کا شکار ہے ،اس طرح مجموعی طور پر 2026-27کے سالانہ ریونیو ٹارکٹ کا حصول بھی مشکل دکھائی دے رہا ہے ۔
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