نوسرباز دوران خریداری خاتون کا پرس لے گئی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) نامعلوم نوسرباز دوران خریداری خاتون کا پرس لے اڑی ،بتایا جاتا ہے کہ 168شمالی کے رہائشی (ب) اردو بازار میں شاپنگ کر رہی تھی کہ اس دوران ایک نامعلوم خاتون نوسربازی کے ذریعے اس کا بیگ اڑا لے گئی ۔
نامعلوم نوسرباز دوران خریداری خاتون کا پرس لے اڑی ،بتایا جاتا ہے کہ 168شمالی کے رہائشی (ب) اردو بازار میں شاپنگ کر رہی تھی کہ اس دوران ایک نامعلوم خاتون نوسربازی کے ذریعے اس کا بیگ اڑا لے گئی ۔
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