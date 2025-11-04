صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

1ہزارپتنگوں کی سپلائی ناکام بین الااضلاعی پتنگ ڈیلر گرفتار

  • جرم و سزا کی دنیا
1ہزارپتنگوں کی سپلائی ناکام بین الااضلاعی پتنگ ڈیلر گرفتار

لاہور (کرائم رپورٹر)فیکٹری ایریا پولیس کی کارروائی، پتنگوں کی سپلائی ناکام بنا کر بین الاضلاعی پتنگ ڈیلر گرفتار کر لیا ۔ پولیس نے خفیہ اطلاع پر پتنگ ڈیلر عبدالحمید کو گرفتار کر کے لاکھوں کی ایک ہزار پتنگیں، پتنگ بنانیوالے 500بانسی تنکے ، 50قاتل کیمیکل ڈور کی چرخیاں برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا۔

فیکٹری ایریا پولیس کی کارروائی، پتنگوں کی سپلائی ناکام بنا کر بین الاضلاعی پتنگ ڈیلر گرفتار کر لیا ۔ پولیس نے خفیہ اطلاع پر پتنگ ڈیلر عبدالحمید کو گرفتار کر کے لاکھوں کی ایک ہزار پتنگیں، پتنگ بنانیوالے 500بانسی تنکے ، 50قاتل کیمیکل ڈور کی چرخیاں برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نوے سالہ لیجنڈ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ضروری نہیں کہ ہر بات کھول کر بیان کی جائے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
کابل انتظامیہ کے لیے ایک بڑا چیلنج!
عرفان صدیقی
سلمان غنی
مؤثر بلدیاتی نظام اورنئے صوبے
سلمان غنی
رشید صافی
تدبیر یا تصادم؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak