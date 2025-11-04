1ہزارپتنگوں کی سپلائی ناکام بین الااضلاعی پتنگ ڈیلر گرفتار
لاہور (کرائم رپورٹر)فیکٹری ایریا پولیس کی کارروائی، پتنگوں کی سپلائی ناکام بنا کر بین الاضلاعی پتنگ ڈیلر گرفتار کر لیا ۔ پولیس نے خفیہ اطلاع پر پتنگ ڈیلر عبدالحمید کو گرفتار کر کے لاکھوں کی ایک ہزار پتنگیں، پتنگ بنانیوالے 500بانسی تنکے ، 50قاتل کیمیکل ڈور کی چرخیاں برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا۔
فیکٹری ایریا پولیس کی کارروائی، پتنگوں کی سپلائی ناکام بنا کر بین الاضلاعی پتنگ ڈیلر گرفتار کر لیا ۔ پولیس نے خفیہ اطلاع پر پتنگ ڈیلر عبدالحمید کو گرفتار کر کے لاکھوں کی ایک ہزار پتنگیں، پتنگ بنانیوالے 500بانسی تنکے ، 50قاتل کیمیکل ڈور کی چرخیاں برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا۔