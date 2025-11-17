صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رواں سال شہرمیں 18ہزار شہریوں کی جیبیں کٹ گئیں

  • جرم و سزا کی دنیا
رواں سال شہرمیں 18ہزار شہریوں کی جیبیں کٹ گئیں

لاہور(کرائم رپورٹر)صوبائی دارالحکومت لاہور میں رواں سال کے دوران جیب تراشی کی18ہزار 324وارداتیں کی گئیں۔پولیس کے مطابق وارداتوں میں ماڈل ٹاؤن ڈویژن 4186 مقدمات کے ساتھ سر فہرست رہا،سٹی ڈویژن جیب تراشی کی 4142 وارداتوں کے ساتھ دوسرے نمبر ،صدر ڈویژن جیب تراشی کے 3286 مقدمات کے ساتھ تیسرے نمبر جبکہ اقبال ٹاؤن ڈویژن 2576 مقدمات کے ساتھ چوتھے نمبر پر رہا۔

صوبائی دارالحکومت لاہور میں رواں سال کے دوران جیب تراشی کی18ہزار 324وارداتیں کی گئیں۔پولیس کے مطابق وارداتوں میں ماڈل ٹاؤن ڈویژن 4186 مقدمات کے ساتھ سر فہرست رہا،سٹی ڈویژن جیب تراشی کی 4142 وارداتوں کے ساتھ دوسرے نمبر ،صدر ڈویژن جیب تراشی کے 3286 مقدمات کے ساتھ تیسرے نمبر جبکہ اقبال ٹاؤن ڈویژن 2576 مقدمات کے ساتھ چوتھے نمبر پر رہا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

برطانیہ میں سیاسی پناہ، شہریت کیلئے 20 سال انتظار لازم

شیخ حسینہ کیخلاف مقدمے کا فیصلہ آج، ڈھاکا میں فوج تعینات

اقوام متحدہ تمام جوہری تنصیبات کی نگرانی کررہا : ایران

افغانستان نے پاکستان سے گندم کی درآمد بند کردی

نئی دہلی دھماکا، خودکش بمبار کا ایک ساتھی پکڑ لیا، بھارتی حکام

لبنان ،اسرائیلی فوج کی اقوام متحدہ امن فورس پرفائرنگ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سنت وحدیث، مکتبِ فراہی اور روایت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مجھے خوف آتشِ گُل سے ہے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مفتی تقی عثمانی، 27ویں ترمیم اور عمران خان کا مستقبل
بابر اعوان
سعود عثمانی
ہے کوئی سننے والا ؟
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مایوسی کیوں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak