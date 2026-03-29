مریدکے:تکہ شاپ کا مالک نوجوان قتل

  • جرم و سزا کی دنیا
علی رحمت تکے لگا رہا تھا نقاب پوش موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کردی مقتول نے کچھ عرصہ قبل پسند کی شادی کی قتل اسی کا شاخشانہ لگتا ہے ،پولیس

کالا شاہ کاکو (نامہ نگار)تھانہ سٹی مریدکے کے علاقہ اقبال پارک میں مسلح نقاب پوش افراد نے تکہ شاپ کے مالک نوجوان کو فائرنگ کرکے موت کے گھاٹ اتار دیا اور فرار ہو گئے ۔ پولیس نے مقتول کی نعش پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کر دی ۔ بتایا گیا ہے علی رحمت نامی نوجوان ٹاؤن مریدکے کے محلہ اقبال پارک میں اپنی تکہ شاپ پر تکے لگا نے میں مصروف تھا کہ نا معلوم نقاب پوش موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کرکے اسے موت کے گھاٹ اتارا اور فرار ہو گئے ۔ تھانہ سٹی پولیس نے لاش پوسٹمارٹم کے لیے تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہسپتال مریدکے منتقل کر دی۔ پولیس نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ مقتول نے کچھ عرصہ قبل پسند کی شادی کی تھی اور یہ قتل اسی کا شاخشانہ معلوم ہوتا ہے ۔ 

 

 

مزید پڑہیئے

پاکستان

ایک اور یونیورسٹی پر اسرائیلی حملہ، ایران کا دبئی میں 500 امریکی فوجیوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، تیسرا امریکی بیڑا مشرق وسطیٰ روانہ، یمنی حوثی بھی جنگ میں شامل : کشیدگی میں کمی کیلئے وزیراعظم کا ایرانی صدر کو فون

پاکستانی معیشت بہتر، مہنگائی کنٹرول، مشرق وسطیٰ کشیدگی سے خطرہ : آئی ایم ایف، 1.2 ارب ڈالر کا سٹاف لیول معاہدہ طے

سہولت بازار کے ریلیف پر عالمی ادارہ معترف، عوامی خدمت ہمارا نصب العین : مریم نواز

مشرق وسطیٰ کشیدگی کم کرانے کیلئے اسلام آباد میں آج 4 ممالک کا اہم اجلاس

غریبوں پر اربوں کا ٹیکس، حکمرانوں سے اپنا پروٹوکول ختم نہیں ہورہا : حافظ نعیم

پی ٹی آئی نے اسلام آباد پر چڑھائی کی تو لگ پتہ جائیگا ، فیصل کنڈی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
جنگ بندی‘ہر محاذ پر
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
غرور کا ایک دور ختم ہو رہا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
تیسرے بادشاہ ہم ہیں
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان: عالمی سفارت کاری کا محور
رشید صافی
عمران یعقوب خان
جارحیت جیتے گی یا مذاکرات کامیاب ہوں گے؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
امریکہ کاڈالر آبنائے ہرمز میں غرق ؟
محمد عبداللہ حمید گل
