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گرفتار ملزم کے انکشاف پر اسلحہ برآمد

  • جرم و سزا کی دنیا
گرفتار ملزم کے انکشاف پر اسلحہ برآمد

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)گرفتار ملزم کے انکشاف پر اسلحہ برآمد کرلیا گیا۔ پولیس نے گرفتار کئے گئے ملزم اکرام سے دوران تفتیش انکشاف پر اس کے بتائے ہوئے ایڈریس پر کارروائی کرتے ہوئے اسلحہ برآمد کرلیا۔

گرفتار ملزم کے انکشاف پر اسلحہ برآمد کرلیا گیا۔ پولیس نے گرفتار کئے گئے ملزم اکرام سے دوران تفتیش انکشاف پر اس کے بتائے ہوئے ایڈریس پر کارروائی کرتے ہوئے اسلحہ برآمد کرلیا۔ 

 

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