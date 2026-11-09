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صفحٔہ اول
تازہ ترین
آج کا اخبار
آج کے کالمز
شہر کی خبریں
اسپیشل فیچر
خصوصی ایڈیشن
میگزین
دنیا اخبار
دنیا اخبار
پاکستان
ایڈیٹوریل
عجائب دنیا
دنیا میرے آگے
شوبز کی دنیا
کھیلوں کی دنیا
جرم و سزا کی دنیا
(current)
کاروبار کی دنیا
پاکستان
ایڈیٹوریل
عجائب دنیا
دنیا میرے آگے
شوبز کی دنیا
کھیلوں کی دنیا
جرم و سزا کی دنیا
کاروبار کی دنیا
دنیا اخبار
آج کا اخبار - (ای پیپر )
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اسلام آباد
کراچی
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آج کے اخبار کی شہ سرخیاں
وفاق ، ریاست کو صوبے بنانے کی ضرورت پڑ گئی :نجم سیٹھی
عمران خان اور بشریٰ بی بی کو قید تنہائی سے نکالنے کا مطالبہ
غیرقانونی حراست انسانی حقوق کی خلاف ورزی:بیرسٹر گوہر
ہماری پالیسی اسلام آباد سے آئیگی، افغانستان سے نہیں:فیصل کنڈی
نور عالم کے بھانجے کا قتل قابل مذمت، واقعہ کی تحقیقات کی جائیں:فضل الرحمن
عمران خان نے مقدمات سمیت آئینی امور بارے ہدایات دی ہیں:سلمان اکرم
تازہ ترین
وزیراعظم کا اسرائیل کی جانب سے غزہ میں مسلسل مظالم پر اظہارِ تشویش
تربیلا ڈیم پانچویں توسیعی منصوبے کی ٹنل کا تعمیراتی حصہ اچانک منہدم
مکہ دفاعی اتحاد کمیٹی کا تیسرا اجلاس رواں ماہ پاکستان میں ہوگا
شمالی وزیرستان میں سکیورٹی فورسز کا آپریشن، دہشت گردوں کے دو ٹھکانے ختم
پاکستان کی ریاض میں سعودی آرامکو عمارت پر حملے کی کوشش کی شدید مذمت
آج کے کالمز
فکرِ اقبال اور جدید ذہن کے سوالات
خورشید ندیم
وہ چشمِ بصیرت کہاں سے لائیں؟
رسول بخش رئیس
آٹو پالیسی، ایل پی جی اور امریکی الیکشن کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
بینکاری سے عالمی سطح کی دانشوری تک
نسیم احمد باجوہ
آدھا سچ
سعود عثمانی
فکر ِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
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