تلونڈی:ٹرک ڈرائیور کے قتل میں ملوث 2ڈاکو پولیس مقابلے میں ہلاک
تلونڈی (نامہ نگار)ٹرک ڈرائیور کے قتل میں ملوث ڈکیت گینگ کے دو مبینہ کارندے پولیس مقابلے میں مارے گئے ،
ایک ملزم 50 جبکہ دوسرا 3 مقدمات میں مطلوب تھا، اسی گروہ کے دو ارکان چند روز قبل بھی مبینہ مقابلے میں مارے گئے تھے ، پولیس کے مطابق ملز موں نے دورانِ ڈکیتی ٹرک ڈرائیور بہادر خاں کو فائرنگ کرکے قتل کیا اور فرار ہو گئے تھے ،انچارج سی سی ڈی کے مطابق مقابلے ے دوران فریاد اور علی شیر زخمی ہوگئے۔ریسکیو ٹیم زخمی ملزموں کو ہسپتال منتقل کر رہی تھی کہ دونوں راستے میں دم توڑ گئے ، لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال چونیاں منتقل کر دی گئی ہیں ۔
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