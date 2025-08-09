صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

20 سالہ نوجوان نے 400 شہریوں کے ساتھ نیا ملک بنالیا

  • دنیا میرے آگے
20 سالہ نوجوان نے 400 شہریوں کے ساتھ نیا ملک بنالیا

سڈنی (نیوزایجنسیاں)آسٹریلیا کے 20سالہ نوجوان نے پاکٹ تھری قوم کے نام پہچانے جانیوالے 400شہریوں پر مشتمل اپنا نیا ملک بنا لیا۔

 نوجوان نے سوشل میڈیا صارفین کی توجہ اس وقت حاصل کی جب اس نے خود کو فری ریپبلک آف ورڈیس کا صدر قرار دیا۔ڈینیئل جیکسن نامی آسٹریلوی نوجوان نے 2019 میں ایک ایسی جگہ دریافت کی جو اس سے قبل کسی دوسرے ملک کے زیر انتظام نہیں تھی۔پاکٹ تھری قوم ہے کروشیا اور سربیا کے درمیان دریائے ڈینیوب کے کنارے ایک 125 ایکڑ جنگل میں آباد ہے ، ان کا اپنا جھنڈا، کابینہ اور کرنسی بھی ہے ۔فری ریپبلک آف ورڈیس میں کروشین اور سربین کے علاوہ انگریزی زبان بولی اور سمجھی جاتی ہے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
چادر اور چار دیواری
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اب نرم دل آدمی کیا کرے؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
یومِ آزادی‘ حکمرانوں کا یومِ احتساب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک ایران تعلقات اور ترقی کے مواقع
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
خادموں اور مخدوموں کاجشنِ آزادی
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
مذاکرات
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak