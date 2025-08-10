صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹرمپ راہداری منصوبہ علاقائی سلامتی کیلئے خطرہ،کسی صورت قبول نہیں:ایران

  • دنیا میرے آگے
ٹرمپ راہداری منصوبہ علاقائی سلامتی کیلئے خطرہ،کسی صورت قبول نہیں:ایران

تہران،برسلز (اے ایف پی)ایران نے آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان امریکی ثالثی میں طے پانے والے امن معاہدے میں شامل مجوزہ ’ ٹرمپ راہداری‘ منصوبے کو مسترد کر دیا ۔

ایران نے اسے علاقائی سلامتی کیلئے خطرہ قرار دیتے ہوئے کہا راہداری کا قیام جنوبی قفقاز میں عدم استحکام کا باعث بنے گا۔ یہ منصوبہ کسی صورت قبول نہیں کیا جائے گا۔دوسری جانب نیٹو، یورپی یونین ،ترکیہ و دیگر ممالک نے امن معاہدے کو اہم پیشرفت قرار دیا ۔ نیٹو ترجمان ایلیسن نے کہا ہم امن کی جانب پیشرفت کا خیرمقدم کرتے ہیں اور ٹرمپ کے شکر گزار ہیں۔

