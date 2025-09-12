ٹرمپ کا مقتول چارلی کرک کو اعلیٰ سول اعزاز دینے کا اعلان
واشنگٹن (اے ایف پی)امریکی صدر ٹرمپ نے نائن الیون کی برسی کے موقع پر پینٹاگون میں تقریب کے دوران اعلان کیا ہے کہ وہ قتل ہونے والے دائیں بازو کے سرگرم کارکن چارلی کرک کو بعد از مرگ ملک کا اعلیٰ ترین سول اعزاز ’’صدارتی تمغہ آزادی‘‘ دیں گے ۔۔۔
یا د رہے چارلی کودو روز قبل ایک تقریب کے دوران گولی مار کر قتل کر دیا گیا تھا۔پولیس اب تک قاتل کا سراغ نہیں لگا سکی تاہم ملزم کی رائفل بر آمد کرنے کا دعویٰ کیا ہے ۔ادھر یورپی پارلیمنٹ میں چارلی کرک کو خراج عقیدت پیش کیے جانے کی تجویز مسترد کر دی گئی ۔