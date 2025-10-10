صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارتی فوج کو ہلکے میزائلوں کی فراہمی ،برطانیہ اور بھارت میں 35 کروڑ پاؤنڈ کا دفاعی معاہدہ

  • دنیا میرے آگے
بھارتی فوج کو ہلکے میزائلوں کی فراہمی ،برطانیہ اور بھارت میں 35 کروڑ پاؤنڈ کا دفاعی معاہدہ

لندن (رائٹرز)برطانیہ نے جمعرات کو اعلان کیا ہے کہ اس نے بھارتی فوج کو برطانوی ساختہ ہلکے میزائل فراہم کرنے کیلئے 35کروڑ پاؤنڈ کا معاہدہ کر لیا ہے۔۔۔

 یہ اقدام دونوں ممالک کے درمیان دفاعی اور اسلحہ جاتی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کی سمت میں ایک اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے ۔یہ اعلان اُس وقت سامنے آیا جب برطانوی وزیراعظم کیئر اسٹارمر ممبئی میں اپنے بھارتی ہم منصب نریندر مودی سے ملاقات کر رہے تھے ۔ دونوں رہنماؤں نے تجارتی معاہدے کے بعد بڑھتے ہوئے اقتصادی و صنعتی تعلقات کو سراہا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج،مندی برقرار،انڈیکس 735پوائنٹس گرگیا

ترسیلات زر میں 11فیصد اضافہ، 3.2ارب ڈالر موصول

ڈالر کی قدر میں کمی ،سونامستحکم، چاندی تاریخ کی بلند سطح پر

پائیدار کلی معاشی استحکام ضروری ہے ،گورنر اسٹیٹ بینک

کاروباری طبقہ ملکی معیشت کا اہم ستون ہے،وفاقی محتسب

آئی ٹی سیکٹر میں اسٹرکچرل اصلاحات کی اشد ضرورت،میاں زاہد

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
تین خواتین کی ایک کہانی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جب لوگ بولتے ہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان بات کرے گا …اور کون؟
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
غزہ میں جنگ بندی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
آدمی کی موت پر محظوظ ہوں گے جانور
آصف عفان
امیر حمزہ
جسمانی میزان اور نوبیل انعام
امیر حمزہ
Dunya Bethak