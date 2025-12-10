صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان کی معاشی سمت درست ،پیداوار بہتر رہی:آئی ایم ایف

پاکستان کی معاشی سمت درست ،پیداوار بہتر رہی:آئی ایم ایف

سیلاب کے باوجود قرض پروگرام پر عمل کیا، اصلاحات بروقت کیں:اعلامیہ

 نیویارک (دنیا نیوز) آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ نے پاکستان کیلئے 1اعشاریہ 2 ارب ڈالر کی منظوری دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے سیلاب کے باوجود آئی ایم ایف  کے پروگرام پر سختی سے عملدرآمد کیا، پاکستان کی معاشی سمت درست ہے ۔ اعلامیہ کے مطابق پاکستان نے سیلاب کے باوجود غیرملکی دباؤ کو برداشت کیا اور استحکام حاصل کیا، معاشی اور توانائی کی اصلاحات بروقت کیں، سیلاب کے باوجود پیداوار بہتر رہی اور مقابلے کا رجحان بڑھا۔ پاکستان نے موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق آر ایس ایف پروگرام کے اہداف بھی حاصل کیے ، پاکستان کو 1اعشاریہ 2 ارب ڈالر فوری طور پرمنتقل کیے جائیں گے ، پاکستان نے ستمبر 2024 میں 37 ماہ کا موجودہ قرض پروگرام حاصل کیا تھا۔یہ بھی کہا گیا ہے کہ موجودہ قرض پروگرام کے تحت معاشی اصلاحات ہوئیں اور استحکام آیا، موجودہ قرض پروگرام سے پاکستان کے زرمبادلہ کے ذخائر بہتر ہوئے ، ٹیکس آمدن بڑھی اور معیشت میں ٹیکسوں کا حصہ بڑھا۔ سرکاری کارپوریشنز میں اصلاحات ہوئیں اور ان کی کارکردگی بہتر ہوئی، پاکستان میں توانائی کی لاگت میں کمی آئی اور یہ شعبہ کاروبار کے قابل رہا، مالی سال 2025 میں پرائمری بیلنس معیشت1اعشاریہ 3 فیصد سرپلس رہا۔پاکستان کے بارے میں آئی ایم ایف کے ڈپٹی ڈائریکٹر نیگل کلاک نے کہا ہے کہ پاکستان کو بجلی کی لاگت اور بجلی کے نقصانات میں کمی لانا ہوگی، پاکستان کو گیس کے شعبے میں بھی لاگت بڑھنے والے عوامل کنٹرول کرنا ہوں گے ۔

 

 

