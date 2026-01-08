صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

واشنگٹن (دنیا مانیٹرنگ)امریکی ریاست میساچوسٹس کے شہر کیمبرج میں پہلی بار میئر اور ڈپٹی میئر کے عہدے پر پاکستانی نژاد نوجوان منتخب ہوئے۔۔۔

کراچی کی سنبل صدیقی کو مسلسل تیسری بار کیمبرج سٹی کی میئر منتخب کیا گیا، وہ کیمبرج کی پہلی مسلمان اور ایشیائی خاتون میئر ہیں۔ بورے والا کے برہان عظیم کم عمر ترین کونسلر رہنے کے بعد دوسری بار کونسلر منتخب ہو کر کیمبرج کے کم عمر ترین ڈپٹی میئر بن گئے ۔ دونوں نے امریکی سیاسی میدان میں نمایاں کردار ادا کیا اور شہر کی نوجوان قیادت کے لیے مثال قائم کی۔

 

 

 

